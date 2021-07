Gli occhi del mercato outgoing continuano a essere puntati sul lungo raggio, almeno per quanto riguarda l’autunno e l’inverno prossimo, nella speranza che si aprano dei corridoi mirati in tal senso. Una speranza che coinvolge anche la nuova Luke Air, votata proprio al long haul. Con la presentazione all'aeroporto di Malpensa del nuovo Airbus A330-200, configurato con 12 business class lie-flat e 227 economy class, il brand commerciale della compagnia aerea italiana Blue Panorama Airlines riporta il Paese al centro del traffico internazionale. Entro la fine del 2021 saranno infatti in servizio tre velivoli gemelli con base a Varsavia, dove l'operatività del nuovo Airbus è cominciata già il 6 giugno scorso, a Praga e a Milano Malpensa,

