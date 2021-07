Ita: dal 15 agosto la vendita dei biglietti aerei

Emergono nuovi particolari in merito al piano industriale di Ita approvato ieri dal consiglio di amministrazione dopo il via libera della Commissione europea. Oltre alla data di partenza della nuova compagnia, fissato per il 15 ottobre, è stata determinata anche la data di avvio delle vendite dei biglietti aerei: queste infatti inizieranno per la metà del mese di agosto.

“L’approvazione del piano da parte del cda costituisce il presupposto affinché l’Assemblea dei soci possa deliberare sull’iniziale aumento di capitale di 700 milioni di euro – si legge nel comunicato diramato al termine del consiglio di amministrazione - grazie al quale Ita avrà a disposizione la dotazione finanziaria indispensabile per l’acquisizione degli asset, nonché per il completamento del processo di rilascio delle certificazioni necessarie per la commercializzazione dei biglietti - prevista a partire dal 15 agosto - e per l’avvio dell’attività operativa dal prossimo 15 ottobre”.



Definita anche la strategia commerciale: il modello di vendita sarà improntato all’omni-channel che assicuri il miglior equilibrio possibile tra canali di vendita diretti e indiretti, al fine di garantire al cliente la possibilità di acquistare attraverso i canali preferiti e alla compagnia di applicare e sviluppare le tecnologie distributive più efficienti disponibili sul mercato.