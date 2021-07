Delta: il ceo Ed Bastian segnala una ripresa del business travel

Tornano i viaggiatori business. Lo ha detto Ed Bastian (nella foto), ceo di Delta, durante la presentazione dei dati della compagnia: "Penso che l'impennata stia arrivando. Proprio come per i viaggi leisure, ci stiamo preparando per il business".

Come riporta Travel Weekly, il vettore prevede che entro la fine di settembre il volume delle vendite corporate nazionali raggiungerà il 55-60% dei livelli del 2019, un segno positivo dopo il grande crollo dello scorso anno.



Bastian ha affermato che un recente sondaggio Delta sui suoi account corporate ha mostrato che il 36% dei grandi clienti business del vettore prevede di tornare completamente al volume pre-Covid entro il prossimo anno e un altro 21% di questi prevede di ripristinare completamente i propri programmi di viaggio entro 2023.