Sono venti gli aeroporti italiani i cui passeggeri potranno beneficiare di uno sconto sui biglietti aerei. È questa la diretta conseguenza della cancellazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, un emendamento al decreto sostegni che sospende l’imposta fino al 31 dicembre 2021 per i piccoli aeroporti che, nel 2019, abbiano registrato un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione.

“L’emendamento - spiega a Il Sole 24 Ore il firmatario, il deputato Davide Gariglio del Pd - era saltato dalla legge di bilancio e l’ho riproposto per aiutare i piccoli aeroporti danneggiati dallo stop ai voli causato dalal pandemia”.



In ordine alfabetico gli aeroporti sono Alghero, Ancona, Bolzano, Brescia, Comiso, Crotone, Cuneo, Genova, Grosseto, Lampedusa, Marina di Campo, Pantelleria, Parma, Perugia, Pescara, e poi ancora Reggio Calabria, Rimini, Taranto, Trapani e Trieste. La copertura prevista per il 2021 è di 5,7 milioni di euro, imputata sul Fondo esigenze indifferibili.