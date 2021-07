Air France-Klm pensa in grande: verso un maxi ordine da 160 aerei

Il gruppo franco-olandese Air France-Klm si prepara per la sua commessa più importante della propria storia con l’obiettivo di rinnovare e ampliare la flotta a corto-medio raggio di Klm e di Transavia.

Lo ha rivelato lo stesso ceo Benjamin Smith (nella foto), secondo quanto riportato da Simpleflying, spiegando che al momento sono in corso delle trattative con entrambi i big dell’aviazione, Boeing e Airbus, per un totale di 160 aerei.



“Abbiamo fatto qualcosa in questo ambito – ha spiegato Smith -, è in agenda dal 2004, ma non è mai stato messo in atto come lo è ora. Sono molto contento di poter mettere insieme questo ordine, il più grande nella storia del gruppo”.