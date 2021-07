flydubai rilancia sull'Europa, Napoli e Salisburgo le prossime aperture

Con l’apertura del collegamento su Salisburgo e il ritorno del volo su Napoli flydubai riprende la sua scalata sul mercato europeo raggiungendo quota 20 destinazioni da Dubai.

Dopo il lungo stop riparte la scalata internazionale della low cost dell’emirato, le cui ambizioni erano state frenate dalla pandemia. Prima new entry, si legge su Simpleflying, tra pochi giorni la rotta austriaca, che avrà 4 frequenze alla settimana, mentre il collegamento sul Capodichino, anch’esso con 4 frequenze, tornerà nello schedule a partire dal 31 di luglio.



Per entrambi i voli, che saranno operati in code sharing con Emirates, verranno utilizzati i B737 Max8 configurato con 162 posti in classe economica e 10 in business class. Sono ora in totale 80 le destinazioni servite da flydubai in Medioriente, Europa e Asia.