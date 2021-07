Air France introduce il Pisa-Parigi fino al 29 agosto

È partito lo scorso 6 luglio il volo Air France fra Pisa e Parigi che sarà operato tutti i sabati fino al 29 agosto ed è pensato in ottica sia di traffico incoming verso la Toscana sia di outgoing verso la capitale francese.

“I passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello di Pisa potranno connettersi al network globale di Air France e i turisti raggiungere più facilmente una delle regioni più belle del mondo” dice Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-KLM East Mediterranean.



“Collegare Pisa al network globale di Air France significa dare una grande opportunità in più di connessione a tutta la nostra Regione con una delle più prestigiose compagnie aeree al mondo. Questo ci rende particolarmente orgogliosi in un momento difficile come l’attuale, in cui ogni miglioramento del network può rappresentare una concreta possibilità di ripresa economica e, quindi, di fiducia nel futuro per il nostro territorio”, dichiara in una nota Toscana Aeroporti.