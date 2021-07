La lunga battaglia delle offerte speciali e dei prezzi stracciati tra le compagnie low cost si affaccia anche nel mese di luglio, nonostante la domanda sembra avere ripreso quota e i fattori di riempimento stiano tornando a livelli decenti. Tuttavia non tutte le rotte stanno funzionando allo stesso modo e alcune destinazioni fuori dai confini nazionali hanno bisogno di una spinta.

Questa volta però niente offerte speciali a 5 o 9 euro. Ryanair ha infatti lanciato per la giornata di oggi l’operazione 2X1 che consentirà di viaggiare nel solo mese di luglio e su destinazioni selezionate in due al prezzo di un solo biglietto. Dalla promozione sono esclusi i collegamenti domestici (richiestissimi per i mesi di luglio e agosto) e la stessa viene applicata solamente su tariffe Value.



"Chi non apprezza un omaggio? L'estate è arrivata e mentre i programmi di vaccinazione continuano, i nostri clienti non vedono l'ora di visitare gli hotspot europei più popolari questo mese – è la tradizionale incitazione di Dara Brady, direttore marketing e digital della low cost -. Stiamo lanciando la nostra imperdibile offerta '2x1', disponibile per 24 ore su oltre 1.100 rotte Ryanair. Prenota oggi per viaggiare a luglio e ottieni gratuitamente un secondo biglietto sullo stesso volo”.