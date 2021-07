Carbon tax per i voli in partenza dal Portogallo: due euro a passeggero

Nuova carbon tax per il Portogallo. Il Paese ha introdotto la tassa lo scorso primo luglio e colpirà tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti del Paese. Si tratta di una fee da 2 euro che verrà applicata sia per i voli a corto raggio e domestici sia per il long haul.

Il Governosi legge su Simpleflying, ha deciso questa mossa per combattere l’impatto dell’inquinamento provocato da parte delle compagnie aeree. E saranno proprio loro a dovere versare allo stato l’ammontare della tassa entro il 5 di ogni mese.



Per i passeggeri il nuovo balzello non è destinato a incidere in maniera pesante sul costo del biglietto, a meno di tariffe ultra low cost.