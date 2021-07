Grandi occasioni di ripresa, settori rivelatisi fondamentali per diversificare il business che avranno ancora un ruolo chiave nel futuro, segmenti da rivedere e qualche criticità. È questa la fotografia del trasporto aereo post covid fatta da Allianz Global Corporate & Specialty, protagonista di un’analisi un po’ fuori dagli schemi rispetto a quanto visto finora.

“Le sfide emergeranno senza dubbio man mano che ci si prepara a decollare di nuovo – afferma il regional head of aviation Dave Warfel -. Se è difficile prevedere esattamente in quale forma tornerà l'industria dell'aviazione, una cosa è certa: sarà cambiata”.



Le note positive

I segnali migliori sembrano arrivare dal segmento cargo, grande protagonista degli ultimi 18 mesi e rispolverato da molti big del settore. La pandemia ha reso chiaro che il suo ruolo è fondamentale.

Il business travel ce la farà, nonostante tutto. Ha subito parecchio, sta facendo fatica ma è destinato a riemergere in qualche modo.

Avremo aerei più giovani: ci saranno costi più alti ma i benefici saranno per tutti.

L’Europa in generale sarà una delle principali protagoniste della ripresa con un incremento di voli senza precedenti.



Le criticità

Gran parte di queste derivano da un solo aspetto: il lungo stop del settore ha coinvolto aerei e piloti, fermi per molto tempo. Il ritorno in volo di entrambi potrebbe avere una sua percentuale di rischio (minimo, s’intende) e su questo sarà necessario vigilare così come sarà bene aumentare i controlli quando i vettori, in particolare in alcune aeree, andranno alla caccia massiva di nuovi piloti.

E c’è poi un aspetto che preoccupa tutto il settore: gli episodi di malcostume per arrivare addirittura alla vero e propria violenza a bordo degli aerei, l’Air Rage, stanno aumentando a dismisura e rappresentano un vero e proprio pericolo.