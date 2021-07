Arriva Emirates Pay, il nuovo sistema di pagamento

Da oggi i biglietti Emirates potranno essere acquistati utilizzando un nuovo metodo di pagamento: la compagnia ha infatti lanciato Emirates Pay, il sistema disponibile per ora in Regno Unito e Germania ma che potrebbe essere ampliato anche ad altri mercati.

Si tratta di una soluzione in white label sviluppata da Iata con Deutsche Bank e che viene messa a disposizione dei clienti tramite la creazione di un account che consente di effettuare pagamenti in tempo reale. L’addebito avviene sul contro online del cliente.



Come riporta travelmole.com, tra i plus di questo sistema ci sono i tempi di regolamento più rapidi e una maggiore tutela nei confronti delle frodi.