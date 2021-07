“Incontro costruttivo” e “intesa comune raggiunta”. Sono parole incoraggianti quelle che emergono dalla nota ufficiale di Bruxelles al termine del vertice su Alitalia-Ita tra il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager e i ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dell’Economia Daniele Franco. Ma resta la delusione per chi si attendeva già ieri sera il via libera definitivo alla nuova compagnia aerea, via libera per il quale bisognerà dunque ancora attendere.

Tuttavia la giornata di ieri ha fatte segnare un passo avanti su un altro fronte, quello legato al rischio caos biglietti già acquistati per la stagione invernale, che non potranno essere ereditati in automatico dal nuovo vettore per il principio della discontinuità richieste dall’Unione europea. All’interno del Decreto Lavoro che ha avuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri il fondo da 100 milioni di euro che fungerà da copertura per i passeggeri coinvolti.



Il testo

"L'indennizzo - si legge nel testo del decreto - è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta".



Rinvio per il prestito ponte

All’interno dello stesso Decreto è stato approvato anche il rinvio al 16 dicembre del prestito ponte da 400 milioni la cui scadenza era fissata per oggi. "Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti" viene specificato nella bozza del Decreto.