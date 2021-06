Swiss prepara il lancio della Premium Economy per il 2022

Le vendite per la cabina di Premium Economy firmata Swiss sono aperte anche se per scoprirla di persona bisognerà attendere.

Il vettore ha annunciato che il primo aeromobile ad avere questa soluzione nella sua configurazione sarà pronto già a fine anno per poi entrare appieno nella programmazione del 2022 su tutta la flotta di Boeing 777. Saranno 24 i posti a sedere, posizionati tra l'economy e la business class con una disposizione 2-3-2.



Il vero plus sarà lo spazio aggiuntivo sia per reclinare il sedile sia per le gambe e ovviamente per il sedile stesso, pensato come una poltrona confortevole. In più, come si legge su simpleflying.com, i passeggeri riceveranno un amenity kit dedicato e il catering di bordo proporrà un menu pensato ad hoc. Infine, per quanto riguarda il bagaglio in stiva, sarà possibile imbarcarne due da 23 kg ciascuno. G. G.