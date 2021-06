Il ceo di Iberia, Javier Sánchez-Prieto (nella foto), lancia un messaggio di speranza. In un'intervista riportata da Preferente, sottolinea che il vettore ha “progettato una strategia e piani adeguati per superare questa crisi. Abbiamo la migliore squadra umana al lavoro per portarli avanti con successo”.

Il 2020 è stato un anno terribile per l'intero settore. Iberia, in particolare, ha registrato perdite operative di 759 milioni di euro, oltre a vedere aumentato l’indebitamento di quasi 800 milioni di euro. “Questi dati riflettono la gravità della pandemia, ma non devono paralizzarci. Dobbiamo guardare avanti, scommettendo su una rapida ripresa economica e sulla riattivazione dei viaggi e del turismo nel nostro Paese”.



Approfondendo il discorso relativo alle misure adottate per superare la crisi, oltre a "una significativa riduzione dei costi e alla ricerca di nuove modalità di finanziamento per garantire la liquidità", Prieto fa riferimento anche alla cassa integrazione. “Questo ci ha permesso di adeguare i nostri costi ai livelli di attività e, soprattutto, di mantenere l'occupazione per i nostri oltre 16mila lavoratori. Ma c'è ancora tanta strada da fare; la crisi continua e, quindi, continuiamo a lavorare instancabilmente per tornare il prima possibile alla normalità”. In conclusione, "bisogna essere ottimisti. Il turismo è il sangue che scorre nelle vene di questo Paese, il più grande e veloce distributore di ricchezza e in Iberia continuiamo a lavorare per riconquistare la fiducia dei clienti e riattivare i voli in un ambiente sicuro”.