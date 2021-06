Una piattaforma che consente ai passeggeri del vettore di acquistare i biglietti dei musei, prenotare un giro in bus turistico o fissare una visita guidata in una delle città del network. Si chiama Vueling Activities il nuovo servizio che prende vita dalla partnership siglata da Vueling con la piattaforma GetYourGuide.

“Vueling – spiega Samuel Lacarta, director of Digital Business della compagnia aerea – è un’azienda flessibile e agile quando si tratta di adattarsi ai nuovi scenari; proprio per questo siamo alla costante ricerca di servizi da offrire attraverso i nostri canali digitali diretti”.



Come prenotare

Estremamente semplice l’utilizzo: basta accedere alla piattaforma Vueling Activities e selezionare città e attività preferite, con la possibilità di saltare le code e la cancellazione gratuita (con rimborso completo) fino a 24 ore prima.



GetYourGuide mette a disposizione più di 60mila attività in oltre 150 Paesi con un’offerta fortemente orientata alle città turistiche d’Europa, dove Vueling è presente con il suo hub internazionale a Barcellona.



“Attraverso partnership come questa - aggiunge Shane Mayer, Head of Strategic Partnerships di GetYourGuide - puntiamo ad ampliare la nostra offerta per dare ai nostri clienti servizi di qualità e alle persone la possibilità di fare ciò che amano di più: esplorare il mondo”.