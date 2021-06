“I vettori usano il Covid per cancellare voli a basso riempimento”: la denuncia della Spagna

Si moltiplicano gli avvisi di cancellazioni e modifica voli. Ma il Covid, riportato spesso come motivazione, potrebbe non essere la vera causa. A denunciare il fenomeno è la piattaforma spagnola per i rimborsi dei biglietti aerei reclamaciondevuelos.com, secondo cui in moltissimi casi la vera ragione sarebbe il basso riempimento dei voli.

Diverse le compagnie aeree di primo piano chiamate in causa dalla piattaforma. Secondo cui l’esiguo numero dei biglietti venduti, come riporta preferente.com, sarebbe il vero motivo nella maggioranza dei casi di cancellazione o spostamento dei collegamenti.