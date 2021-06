Primo decollo per Play, la low cost islandese nata dalle ceneri di Wow Air

Ha debuttato ieri, con un volo dal Keflavik Airport a Londra Stansted, Play. La low cost islandese, nata dalle spoglie di Wow Air, ha fatto il suo ingresso nel mercato del trasporto aereo europeo operando con un A321neo.

Un’ora prima del primo decollo, il vettore ha lanciato la sua Ipo ufficiale, si legge su simpleflying.com.



I piani

Per l’estate, il vettore ha in programma l’apertura di nuove rotte verso Tenerife, Alicante e Barcellona, Berlino, Parigi e Copenhagen. Italia per ora assente.



Per quanto riguarda la flotta, questa sarà composta a regime da 6 aerei, ma entro tre anni la low cost punta a raggiungere quota 10.