Ego Airways conferma i programmi che vedranno centrali gli aeroporti di Forlì e Parma e mette in programma un’espansione anche oltreconfine.

Lo schedule, quindi, prevederà collegamenti su Catania, Comiso, Cagliari, Olbia, Lamezia Terme, Ibiza e Mykonos dall’aeroporto romagnolo, mentre sul Giuseppe Verdi ci saranno voli su Catania, Lamezia Terme e Bari.



“E proprio in relazione alla centralità di questi due scali - conclude Ego Airways in una nota - , la compagnia è al lavoro per finalizzare la seconda fase dell’iter legato alla programmazione con il lancio nel periodo autunnale di nuove tratte europee, che come previsto coinvolgeranno Forlì e Parma”.