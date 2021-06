Singapore Airlines ripristina il volo Roma Fiumicino - Singapore

Singapore Airlines riprende dei voli da Roma Fiumicino a Singapore dal prossimo 17 luglio 2021. I voli saranno operati tre volte alla settimana via Copenaghen, con partenza da Roma Fiumicino per Singapore il lunedì, il mercoledì e il sabato alle 8,35. La compagnia aveva sospeso i voli da Roma Fiumicino nel marzo 2020 e la ripresa è indice di un miglioramento delle prospettive per i viaggi intercontinentali. I voli da Milano Malpensa sono ripresi già dall’agosto 2020.

Oltre a consentire nuovamente l'accesso a Singapore e al resto del mondo, la ripresa dei voli da Roma Fiumicino offre l'opportunità di godere del comfort del servizio di Singapore Airlines anche viaggiando verso Copenaghen, offrendo la possibilità di visitare la Danimarca e i Paesi nordici, senza volare necessariamente fino a Singapore.



Dale Woodhouse, general manager Italia di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di riprendere i nostri voli da Roma proprio in occasione delle celebrazioni dei nostri 50 anni in Italia. Inoltre, per la prima volta i viaggiatori italiani potranno provare la comodità di viaggiare con l'aeromobile wide-body A350 di Singapore Airlines da Roma a Copenaghen, per esplorare le meraviglie della Danimarca e dei Paesi nordici. La ripresa dei voli riafferma il nostro impegno per l'Italia e ci auguriamo che la domanda di viaggi migliori costantemente, soprattutto con il procedere delle vaccinazioni a livello mondiale”.