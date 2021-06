Trieste avrà i voli su Genova e Pescara con FlyLeOne

Doppia new entry nello schedule dell’aeroporto di Trieste. A partire dall’inizio di settembre lo scalo sarà collegato con le città di Genova e Pescara con 4 frequenze alla settimana.

I collegamenti saranno effettuati dalla compagnia FlyLeOne che utilizzerà un velivolo Beechcraft 1900D da 19 posti per volare il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. La tratta su Genova rappresenta un ritorno dopo un lungo stop mentre il volo su Pescara è una new entry assoluta.



In precedenza il vettore aveva annunciato i collegamenti su Croazia (Spalato e Dubrovnik), Corfù, Corsica, Pantelleria e Lamezia Terme dall’aeroporto di Pescara.