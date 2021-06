Ryanair, parte l'era dei B737 Max. I primi 12 quest'anno, 6 in livrea Malta Air

Ryanair inizia a vedere la parola fine di una lunga telenovela che l’ha vista coinvolta (suo malgrado). Le consegne dei B737 Max stanno iniziando e il nuovo aereo atteso oltre due anni entrerà progressivamente nelle flotta dei marchi che fanno parte del gruppo.

Lo sblocco dell’aereo Boeing non aveva infatti ancora interessato il modello voluto dalla low cost irlandese, che aveva chiesto una versione con un numero di posti più alto per la cui certificazione però è servito più tempo. Ora il processo è iniziato e gli ultimi calcoli indicano che entro quest’anno ne arriveranno 12, ma la compagnia punta ad averne altri 50 entro l’estate del 2022.



Per il gruppo l’importanza dell’arrivo di questi aerei è duplice: al di là dell’efficienza e del maggior numero di posti a bordo, perfetti per il ricambio e il ringiovanimento della flotta, i nuovi B737 Max consentiranno anche di fare decollare veramente anche Buzz e Malta Air. Finora i due vettori sono stati entità più sulla carta che concreti, mentre ora inizieranno a ricevere aerei con la rispettiva livrea. Partirà Malta Air con metà degli aerei in consegna nel 2021.