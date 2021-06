Da Delta ad American: i vettori Usa tornano alla ricerca di piloti

Una domanda per i voli domestici che è tornata quasi ai livelli pre Covid e un aumento dei collegamenti con l’Europa dove, in aggiunta alle rotte Covid tested con l’Italia, si stanno riaprendo anche mercati importanti l’Olanda e il Portogallo tra gli ultimi. Così Delta si trova costretta a correre ai ripari e per rispondere all’improvviso aumento dei collegamenti dovrà reclutare mille piloti già a partire da questa estate.

È un segnale importante quello che arriva da oltreoceano ed è un segnale che non coinvolge solamente il vettore membro alle joint venture transatlantica con Air France, Klm e Virgin. Anche American, United e Southwest, secondo quanto riportato da Simpleflying, si troverebbero in questo momento in una situazione simile e anche per loro sarebbe in corso una sfrenata ricerca di personale per la prima volta in un anno e mezzo.



Tornando invece a Delta, la compagnia guidata da Ed Bastian ha anche anticipato che già da questo mese dovrebbe tornare il segno più nei conti.