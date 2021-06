Slot aeroportuali: scontro Air France-WIzz Air sul ritorno alle vecchie regole

Si torna a parlare delle regole per gli slot aeroportuali e dopo oltre un anno di tregua le compagnie aeree tornano a dividersi sull’argomento, tra chi chiede che la sospensione del modello ‘use it or lose it’ debba proseguire almeno per tutto quest’anno e chi invece chiede che si ritorni alla precedente formula.

Ad accendere lo scontro è stato il ceo di Air France Benjamin Smith che nel corso del Paris Air Forum, riporta Simpleflying, si è schierato dalla parte dei vettori che chiedono che la sospensione prosegua finché per il settore non ci sia un pieno recupero: “I vettori non sono ancora in grado di tornare alle vecchie regole”, ha detto il manager. Vecchie regole, ricordiamo, che imponevano alle compagnie di usare gli slot almeno all’80 per cento invece che, come ora, quando la domanda rende necessari i voli (evitando così i cosiddetti ghost flights).



Immediata è arrivata la replica del ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi, che si è dichiarato apertamente contrario a questo meccanismo che, a suo dire, non farebbe che aiutare le compagnie che possono utilizzare gli aiuti di stato.