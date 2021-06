Geir Karlsen alla guida di Norwegian Air

Nuovo amministratore delegato per Norwegian Air Shuttle. Il ceo Jacob Schram verrà sostituito dall’attuale cfo Geir Karlsen, che aveva già trascorso circa sei mesi come ceo ad interim nel 2019.

A Karlsen è stato attribuito il merito di aver guidato la ricostruzione finanziaria dell'azienda, con l’abbandono dei voli scontati a lungo raggio, la ristrutturazione del bilancio e la ricerca di nuovi investitori.

"Saranno fatti più sforzi per rafforzare la posizione di Norwegian come compagnia aerea low cost e riportarla a una redditività sostenibile” ha affermato il presidente Svein Harald Oygard in una nota riportata da Preferente.

Schram era stato assunto per guidare Norwegian nel novembre 2019.

Come parte della ristrutturazione, Norwegian ha raccolto 430 milioni di dollari in un collocamento privato.