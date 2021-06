Una formula treno + nave per raggiungere l’isola d’Elba. Trenitalia continua a scommettere sui servizi integrati lanciando con l’orario estivo l’Erba Link, nuova soluzione che, in collaborazione con Toremar-Moby, sarà operativa a partire da giovedì 24 giugno, consentendo di raggiungere agevolmente la l’isola toscana.

Come funziona

Sul sito di Trenitalia sarà così possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno fino a Piombino Marittima e il ticket per la tratta marittima, selezionando come destinazione finale una località dell’isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).



Con la formula ‘Parti prima’ sarà, inoltre, possibile - per coloro che acquistano i biglietti con Moby e Toremar - poter anticipare la partenza, fatta salva la disponibilità di posti.