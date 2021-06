Vueling, al via il collegamento estivo Olbia-Firenze

Ha debuttato nel weekend il nuovo collegamento Olbia-Firenze di Vueling. Il primo volo è atterrato sabato 19 giugno al Costa Smeralda.

La novità si inserisce nella strategia di espansione sul territorio italiano del vettore spagnolo.



Per l’estate 2021, la compagnia prevede così due frequenze a settimana (il lunedì e il sabato) tra lo scalo sardo e il capoluogo toscano fino al 30 ottobre. “Con la nuova rotta – spiega Charlotte Dumesnil, director of sales, distribution and alliance del vettore - non solo agevoliamo i collegamenti verso una delle destinazioni estive più frequentate, ma sosteniamo anche la ripartenza del turismo sul territorio italiano”.



Nella stagione estiva, Vueling servirà inoltre Barcellona dallo scalo di Olbia.