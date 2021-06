Ryanair contro il ‘semaforo’ inglese dei viaggi

Ryanair potrebbe arrivare alle carte bollate contro il sistema a ‘semaforo’ del Governo inglese per i viaggi. Ad affermarlo è preferente.com, che sottolinea come per i vettori il meccanismo studiato dal Regno Unito annulli praticamente la mobilità verso la maggior parte delle mete.

Così la low cost irlandese starebbe studiando misure legali per contrastare il meccanismo. Il vettore, precisa ancora il portale di informazione trade spagnolo, vorrebbe chiedere al Governo di argomentare i motivi per cui i diversi Paesi sono stati inseriti nella varie ‘liste’, ognuna delle quali comporta determinate misure di prevenzione, tra cui la quarantena; in particolare, secondo le compagnie aeree, sarebbe questa la misura che più di tutte frena gli spostamenti. L’iniziativa avrebbe accolto il favore di alti vettori.