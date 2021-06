Firmata l’ordinanza: quarantena per Uk, dagli Usa con il green pass

Firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza le nuove regole per chi arriva in Italia dall’estero. Diverse le novità contenute nel documento, alcune per gli arrivi da Paesi chiave.

Primo fra tutti, il nodo del Regno Unito. Chi entra in Italia arrivando dalla Gran Bretagna dovrà infatti rispettare una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone.



Il documenti precisa anche che gli ingressi dall’Unione europea saranno possibili con i requisiti del Certificato verde. Ma non solo: come riporta corriere.it, la stessa regola varrà anche per Stati Uniti, Canada e Giappone. Una semplificazione per tre mete a lungo raggio che potrebbe aprire nuove frontiere del turismo.



I divieti

Il documento conferma le misure di divieto per gli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka.



La decisione arriva dopo i dati degli ultimi giorni sul contagio nel Regno Unito, dove la variante indiana ha fatto aumentare la diffusione. Tuttavia le cifre delle ultime ore sembrano far ben sperare, anche alla luce delle cifre limitate sui ricoveri.