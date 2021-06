Alcide Leali torna nel trasporto aereo con Aliscargo Airlines per le merci

Si chiama Aliscargo Airlines ed è nata per cavalcare l’unico business del trasporto aereo che nell’ultimo anno ha funzionato, ovvero quello cargo. Due aerei per partire, B777-200er, e direttrici verso continente asiatico e Nord America per trasportare merci.

A fiutare il business è un nome noto nella storia del trasporto aereo italiano vale a dire Alcide Leali, fondatore di Air Dolomiti, che insieme alla sua famiglia guida un gruppo di investitori interessati allo sviluppo di questo mercato.



Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, presidente della compagnia è Fulvio Gismondi, mentre il ruolo di amministratore delegato è stato affidato a un nome noto del comparto, Francesco Rebaudo, già a.d. di Cargolux Italia e direttore generale di Cargo Italia.