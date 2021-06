Resta l’obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento di un metro in tutte le fasi di avvicinamento all’imbarco in aereo. Ma non sarà più necessario effettuare un tampone prima della partenza così come non ci sarà più bisogno delle quarantene per chi è vaccinato completamente o è guarito dal coronavirus (da meno di 6 mesi).

Sono queste le nuove linee guida emanate dall’Easa, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, insieme al Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Le procedure interessano i voli in tutti gli stati dell’Unione europea, ma il documento completo fornisce indicazioni (non obblighi, i singoli stati possono adottare anche procedure differenti) anche sui collegamenti da e per i Paesi terzi.



Le anomalie

Nonostante le indicazioni, tuttavia, ricorda Corriere della Sera, vi sono ancora nell’Unione europea diverse discrepanze e i singoli stati utilizzano diversi provvedimenti. Se tra le linee guida compare l’indicazione di non sottoporre a tampone i minori di 12 anni, ci sono Paesi che fanno scendere questo limite a 11 (Francia) o 6 (Spagna).