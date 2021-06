Autonoleggio: allarme disponibilità vetture per l'estate

Il turismo estivo darà un toccasana al noleggio auto. Mancheranno i turisti “long haul”, ma secondo l’associazione Aniasa la domanda sarà almeno uguale a quella delle vacanze 2020. Ora, però, scatta l’allarme legato all’insufficienza delle flotte.

“Chi intende noleggiare una macchina per la villeggiatura deve muoversi subito” dice senza mezzi termini Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa. Infatti la crisi dei chip, che sta frenando la produzione di auto nuove a livello mondiale, pesa anche sul “rent a car”, che non può rinnovare la flotta.



“Il numero di veicoli disponibili crescerà un po’ tra fine mese e luglio, ma comunque meno dei livelli normali. Specialmente in alcune zone, come le isole, ci sono i primi segnali di difficoltà a rispondere adeguatamente alle prenotazioni. Purtroppo il settore non è stato fortunato. Siamo stati quasi fermi per 15 mesi e ora, di fronte alla ripresa, affrontiamo il paradosso di avere un parco auto ridotto”.