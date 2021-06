Ryanair e la partita del Sud Italia: gli investimenti

Ci sono "ancora moltissimi spazi di crescita e noi monitoriamo il mercato costantemente. Quello che vediamo è che la domanda per il Sud Italia è molto alta e stanno iniziando a muoversi anche le prenotazioni per luglio dall'estero". Oltre 620 rotte, cento delle quali nuove, e un operativo domestico che non ha mai visto prima un numero così alto di collegamenti per Ryanair. E in questo contesto Chiara Ravara, head of sales & marketing, guarda con particolare attenzione al network che coinvolge il Sud della Penisola. "Stiamo intervenendo continuamente su capacità e frequenze perché la domanda sta salendo - prosegue la manager -. Inoltre abbiamo posizionato un aereo in più a Napoli e uno a Bari".



