Alitalia potenzia la Grecia e il New York covid tested

Due voli alla settimana per Skiathos ad agosto, il raddoppio dei collegamenti covid free per New York, la ripresa dei voli su Israele e un charter per Amburgo a servizio delle crociere Msc.

Nicola Bonacchi, vice presidente Italy Sales Alitalia, racconta così nel corso della missione Fiavet in Grecia, i prossimi appuntamenti che aspettano al vettore nel corso della summer. “L’estate 2021 – ha detto - sarà caratterizzata da un focus su Sicilia, Sardegna e Mediterraneo”.



In particolare sulla Grecia saranno aperte nuove destinazioni, come appunto Skiathos che da agosto sarà operativa con due voli la settimana. Da luglio riprenderanno i collegamenti su Israele, mentre a breve ci sarà il raddoppio del volo covid tested per New York e ad agosto ripartirà la tratta su Tokyo.



Il charter

Un’iniziativa particolare sarà l’apertura di un nuovo charter settimanale Alitalia verso Amburgo per le partenze di una crociera Msc in Nord Europa. “Un gesto forse un po’ folle, ma necessario nel quadro attuale” ha affermato Leonardo Massa, country manager Msc Crociere, anche lui in missione con Fiavet.