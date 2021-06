easyJet cancella la maggior parte dei voli tra Uk e Spagna

Un solo volo alla settimana fino al 19 di luglio tra Regno Unito e Spagna. easyJet ha rivisto lo schedule dei collegamenti, alla luce delle ultime decisioni del Governo inglese sulla mobilità da e per l’estero.

Come riporta preferente.com, easyJet ha dunque cancellato la maggior parte dei voli, che sono passati da circa 20 al giorno a 1 alla settimana.



I passeggeri che avevano prenotato i biglietti per i voli cancellati sono stati informati della circostanza, con la possibilità di cambiare i biglietti nel caso in cui decidessero di viaggiare lo stesso.