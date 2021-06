Stat: accordo con I4T per una polizza per i viaggi in bus

Il Gruppo Stat, bus operator con sede a Casale Monferrato, ha siglato un accordo con I4T per un’assicurazione viaggio gratuita abbinata ai biglietti, comprensiva di eventi pandemici e quarantena, valida anche durante il soggiorno nella località di destinazione.

“La polizza è fornita da Axa Partners Italia – si legge in una nota della compagnia -, compagnia del Gruppo Axa, ed è rivolta tanto ai viaggiatori, che possono acquistare i biglietti dei pullman online o in agenzia di viaggi, quanto agli operatori professionali del turismo, come i tour operator, che si servono dei servizi del Gruppo Stat per organizzare i pacchetti di viaggio”.



L’assicurazione comprende assistenza sanitaria, spese mediche, copertura bagaglio e annullamento del viaggio, anche a causa di un improvviso obbligo di quarantena che impedisce la partenza.