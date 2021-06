Air Horizont pronta al debutto in Italia: due voli da Forlì

Ancora una new entry sui cieli italiani. Debutterà il prossimo 19 luglio la compagnia maltese specializzata nel segmento charter Air Horizont che si posizionerà sull’aeroporto di Forlì da dove effettuerà due collegamenti di linea in direzione Bilbao e Amburgo.

"Data l'attuale situazione del mercato e le prospettive positive sull'evoluzione della pandemia, crediamo che questo sia il momento giusto per iniziare a commercializzare le nostre destinazioni. Siamo consapevoli dell'aspettativa creata e dell'incertezza esistente sull'inizio delle nostre operazioni, ma abbiamo ritenuto che nell'ambiente di crisi sanitaria vissuto, non era opportuno farlo prima", ha spiegato il direttore generale di Air Horizont, Juan Luis Díez.



A livello tariffario verranno proposte due tipologie (GO! e GO! Plus): la prima include nel prezzo un bagaglio a mano (dimensioni standard fino a 10 kg), mentre nella seconda sono inclusi la selezione del posto (all'interno della categoria standard), bagaglio in stiva (fino a 23 kg) e imbarco prioritario.