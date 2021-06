Oneworld, SkyTeam e Star Allience al G7: “Regole comuni per la ripresa della connettività globale”

Oneworld, SkyTeam e Star Allience si uniscono al Wttc per esortare i paesi del G7 a lavorare sulla ripresa dei viaggi internazionali. Le tre alleanze, che riuniscono 59 vettori, chiedono ai capi di Stato dei sette Paesi che parteciperanno al vertice protocolli sanitari e di mobilità comuni, che possano consentire la riapertura in sicurezza delle frontiere e il ripristino della connettività globale.

“Regole e procedure che cambiano in continuazione, e spesso rapidamente, tra i Paesi e nei diversi aeroporti, continuano a creare confusione e stress per i clienti e ad interrompere i viaggi”, scrivono le tre alleanze, riporta hosteltur.com.



Le proposte

Tre le soluzioni proposte dai vettori per il ripristino in sicurezza dei viaggi internazionali: “I passeggeri completamente vaccinati devono essere esentati dalla quarantena; i test Covid-19 devono essere facilmente accessibili, convenienti e coerenti; i passeggeri in coincidenza negli aeroporti non dovrebbero essere soggetti a ulteriori test o restrizioni di quarantena nel punto di trasferimento se rimangono nella zona di transito”.



Le tre alleanze appoggiano, inoltre, la richiesta avanzata dalla Iata ai Governi del G7 affinché si adottino pass digitali e si accettino standard comuni per tale documentazione, come già richiesto da Oms e Icao.