Moby e Tirrenia aumentano l’offerta sulla Livorno-Olbia

Moby e Tirrenia raddoppiano le corse tra Livorno e Olbia. A partire da oggi i viaggiatori diretti in Sardegna avranno a disposizione quattro partenze al giorno tra diurne e notturne, con una modifica anche agli orari mattutini per fornire maggiori opportunità ai turisti.

La mossa è stata decisa anche in virtù dell’aumento della domanda: il gruppo, che conta anche il marchio Toremar, sta infatti registrando una crescita dell80 per cento nel numero delle prenotazioni.



Prosegue intanto l’operazione flessibilità. I clienti avranno la possibilità di cambiare il biglietto tutte le volte che si vuole senza penali e anche di ‘sospenderlo’ ed usarlo entro il 31 dicembre 2022 per tutti coloro che prenoteranno entro il 31 luglio 2021 con Moby e Tirrenia per Sardegna, Sicilia e Corsica.