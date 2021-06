Si chiama Covid-19 Travel Hub ed è il nuovo strumento che easyJet mette a disposizione dei passeggeri per organizzare al meglio i loro viaggi, oggi che il mondo sembra parzialmente potersi riaprire al turismo.

Al centro del nuovo strumento, raggiungibile a questo link, una mappa di viaggio che aiuta i clienti a rimanere informati sulle più recenti linee guida da e per i 35 paesi della rete europea del vettore. La mappa include la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale durante la ricerca di tutti i tipi di soggiorno, dalla possibilità di ingresso per i vaccinati alla necessità di eseguire test e tamponi, fino ai documenti necessari.



Le informazioni disponibili, oltre alle restrizioni di ingresso, includono eventuali misure di quarantena, i test Covid richiesti, i laboratori d’analisi nei Paesi d’origine e destinazione dove eseguire il test, moduli e documenti richiesti, l’eventuale necessità di una assicurazione sanitaria e informazioni sulla sanità locale.



Sviluppato da Smartvel, il nuovo Covid-19 Travel Hub e la mappa di viaggio forniscono le informazioni più aggiornate sui requisiti di viaggio, con l’obiettivo di guidare i passeggeri, garantendo più tranquillità e fiducia per prenotare il loro prossimo viaggio.