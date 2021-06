di Amina D'Addario

Collegamenti rafforzati per il Sud Italia e per la prima volta il Frecciarossa notturno. Scatterà domenica 13 giugno il nuovo orario estivo di Trenitalia che vedrà l’attivazione di più 6mila collegamenti al giorno - 2.600 dei quali attivi solo per il Mezzogiorno - e più di 600 destinazioni.

"Abbiamo fatto un grande sforzo per aumentare i treni disponibili e raggiungere anche località dove il treno normalmente non arriva. Anche la più piccola località di mare che è oggi possibile raggiungere grazie agli accordi di intermodalità che abbiamo siglato" ha sottolineato l’ad e dg di Trenitalia Luigi Corradi, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo operativo



Le novità

Tra le novità principali della stagione, il primo Frecciarossa notturno che si muoverà lungo la linea Milano-Reggio Calabria. “Per la prima volta - ha spiegato Paolo Attanasio direttore Divisione passeggeri long haul Trenitalia - avremo un Frecciarossa che viaggia di notte tra Milano e Reggio Calabria, con un collegamento dedicato anche alla Sicilia perché sarà in connessione con le navi di Blu Jet a Villa San Giovanni”. Ma novità in arrivo anche sulla Milano-Lecce, direttrice su cui debutterà il collegamento diretto a bordo del Frecciarossa “senza più la necessità di dover cambiare treno a Roma” ha precisato Attanasio.



Novità interessanti anche per i turisti che vorranno raggiungere le destinazioni della costa adriatica. "Sulla Brescia-Milano-Ancona abbiamo due collegamenti diurni Frecciarossa con fermate a Rimini, Riccione e Pesaro e - ha aggiunto Attanasio - due collegamenti da Bolzano verso Ancona nel weekend con tante fermate intermedie tra cui Cattolica, Pesaro e Senigallia”.