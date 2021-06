Mancati rimborsi dei biglietti: inchiesta su British e Ryanair

Non si fermano le polemiche sui rimborsi dei biglietti aerei relativi ai viaggi cancellati causa Covid. Nel Regno Unito, la Competition and markets authority ha messo sotto inchiesta British Airways e Ryanair: secondo l’autorità, le compagnie avrebbero dovuto emettere rimborsi per i viaggi cancellati a causa della pandemia.

Come riporta ilsole24ore.com, durante la pandemia la compagnia britannica ha offerto buoni e riprenotazioni, mentre il vettore low cost irlandese l’opzione di riprenotazione. Ma i clienti, sottolinea la Cma, avrebbero diritto al rimborso in contanti.