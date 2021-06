La pista di Lufthansa torna a scaldarsi e i tedeschi appaiono sempre più intenzionati a giocare la partita per Alitalia sia come partner commerciale sia, in una seconda fase, come eventuali investitori nel processo di crescita. Ma con precise condizioni.

Mentre si attende il via libera da parte dell’Unione europea per potere fare partire il progetto di Ita, il colosso tedesco avrebbe iniziato a tendere la mano al nuovo soggetto con un programma in tre punti: uso dell’infrastruttura commerciale di Lh, centrale acquisti unica e ingresso nell’alleanza transatlantica.



L’accelerata

Secondo quanto riportato da Corriere.it, mentre dall’altra parte prosegue il dialogo anche con Delta, spalleggiata naturalmente da Air France-Klm, in casa Lufthansa sarebbe stato deciso di accelerare i tempi, certi forse del buon esito da parte dell’Ue sul via libera.



I tre punti proposti a Ita avrebbero l’obiettivo di giocare sulla leva dell’ottimizzazione delle risorse e sull’abbassamento dei costi, producendo benefici economici che per la futura Alitalia sarebbero stimati in 200 milioni di euro all’anno. Dalla vendita dei biglietti al processo unico per gli acquisti i benefici sarebbero molto alti per Az e in Germania sono convinti che le sinergie con il resto del gruppo possano essere decisamente importanti.



Joint venture transatlantica

Non solo: l’ingresso nella joint ventura transatlantica avverrebbe come partner di primo livello e non di secondo, come invece proporrebbero Delta & co. Quanto poi all’investimento, di questo se ne parlerà in un secondo momento, ma la questione sarebbe entrata nell’agenda a tutti gli effetti. Sempre con le condizioni di Lufthansa.