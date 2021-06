Partenza sul finire dell’estate con una cinquantina di aerei e non più di 5mila dipendenti. Arrivano dallo stesso amministratore delegato e direttore generale di Ita, Fabio Lazzerini, le prime conferme su quando e come avverrà il passaggio di Alitalia al nuovo soggetto pubblico.

In questa fase intermedia, si legge su La Stampa di oggi, dovranno completarsi due passaggi fondamentali, ovvero il via libera della Ue, con le indicazioni definitive in materia di discontinuità tra le due realtà, e il bando di gara per il marchio di Alitalia, che secondo Lazzerini dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese.



Sempre in materia di discontinuità l’a.d. ha anche chiarito che le assunzioni del personale per la nuova compagnia avverranno con un contratto completamente nuovo. Quanto poi ai progetti di sviluppo il manager punta a passare a quota 80-85 aerei dal prossimo anno con una trentina di velivoli nuovi e salire fino a 9mila dipendenti.