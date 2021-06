Usa-Cina, il costruttore di aerei Comac fuori dalla black list di Biden

Il costruttore di aeromobili Comac fuori dalla black list delle aziende cinesi stilata dal Governo Usa. Il presidente Joe Biden sembra voler mantenere la linea dura del suo predecessore Donald Trump in merito ai rapporti commerciali tra Usa e Cina e nelle scorse ore ha firmato un ordine esecutivo, che vieta ai fondi americani di investire in decine di aziende del Paese del Dragone.

A sorpresa, però, si legge su ilsole24ore.com, il capo della Casa Bianca ha escluso dall’elenco Commercial Aircraft Corp of China, attualmente principale competitor asiatico di Boeing ed Airbus.



Negli ultimi mesi l’azienda ha fatto parlare di sé per la collaborazione stretta con i costruttori russi della Uat. Dopo aver dato vita alla joint venture Craic (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation), le due società hanno fissato per il 2021 la realizzazione del loro primo widebody, che prenderà il nome di CR929 e con cui intendono lanciare il guanto di sfida ai player occidentali. La prima consegna potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2027.