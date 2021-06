Trasporto aereo: arriva l'accordo tra Unione Europea e Paesi Asean

Prende il via l’accordo globale sul trasporto aereo denominato Comprehensive Air Transport Agreement tra l’Unione Europea e l’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico. Si tratta di un importante passo avanti per rafforzare la connettività e lo sviluppo economico tra i 37 Stati membri di Asean e dell’Unione Europea.

I vettori aerei avranno, tra i vari vantaggi, ampie facoltà operative, l’utilizzo dei diritti di quinta libertà nel numero di 14 frequenze settimanali per i voli passeggeri e senza limitazione di frequenze per i voli solo merci.



“Sono state previste importanti disposizioni – informa una nota Enac, che ha preso parte all’accordo - a salvaguardia della concorrenza leale e a supporto dei cosiddetti “doing business”, in aggiunta a una cooperazione rafforzata in materia di safety, air traffic management, protezione dei consumatori, ambiente e tematiche sociali”.