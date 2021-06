Pescara-Bari: via libera ai treni veloci, ma ‘dovranno rallentare’

Sembra un paradosso, eppure è la verità: la linea ferroviaria tra Pescara e Bari, ovvero l’ultima ad alta capacità che opera ancora su binario unico, potrà raddoppiare, aprendo così ai treni veloci. Che però dovranno rallentare. Il motivo è evitare problemi alla fauna selvatica della zona.

La prescrizione, come riporta corriere.it, arriva dal ministero della transizione ecologica, ma ha acceso le perplessità degli amministratori locali. Che ora scendono sul piede di guerra e sono decisi a ricorrere al Tar per evitare che un’opera nata per rendere più veloce il passaggio dei treni li faccia, di fatto, rallentare.