O’Leary, Ryanair, al Governo Uk: “Subito Italia, Spagna e Grecia in green list”

“È ora che il Regno Unito aggiunga Italia, Spagna e Grecia alla green list”. Il ceo di Ryanair Michael O’Leary tuona contro il Governo Uk. Intervistato da Sky News, il numero uno della low cost irlandese esorta l’Esecutivo guidato da Boris Johnson a riaprire il più presto possibile il traffico internazionale verso il Mediterraneo e gli Stati Uniti per supportare la stagione estiva.

Secondo il manager, le restrizioni ai viaggi tra il Regno Unito e l’Europa sono “assurde” e “dovrebbero essere revocate” già entro la fine di questa settimana. “Dovremmo consentire alle famiglie britanniche di viaggiare negli Stati Uniti e in Europa e anche di tornare senza dover compilare inutili moduli Pcr per le persone che sono già state vaccinate”, ha continuato.



Ora di tornare a volare

Per O’Leary, ora che il Regno Unito e gran parte dei paesi del Vecchio Continente sono a buon punto con le campagne di vaccinazione, “è ora di andare avanti con le nostre vite. È ora di andare in vacanza e volare con Ryanair”.



Il manager si mostra più prudente parlando delle destinazioni in cui l’immunizzazione è ancora ai primi step. “Dovrebbero esserci ancora più controlli alle frontiere sui voli a lungo raggio verso l’emisfero meridionale, dove non hanno avanzato il loro programma di vaccini”, ha concluso.