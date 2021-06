Volotea, inaugurata la base di Olbia. Sono 19 le rotte in programma

Ha preso il via oggi l’avventura di Volotea sull’aeroporto di Olbia, settima base italiana per la compagnia e 17esima a livello globale. Sarà un A319 l’aeromobile posizionato sul Costa Smeralda e che consentirà al network del vettore di salire a quota 19 destinazioni, 14 delle quali domestiche.

“L’apertura della base di Olbia rappresenta un ulteriore fondamentale tassello per la crescita di Volotea in Italia e siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in Sardegna, una Regione che gioca un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo – ha detto il presidente e fondatore Carlos Muñoz -. Grazie all’apertura della base in Costa Smeralda, rafforzeremo ulteriormente la connettività del Nord dell’Isola proponendo, a un numero crescente di passeggeri, orari di volo ancora più comodi e importanti collegamenti verso il resto della Penisola e la Francia”.



Per la prossima estate, l’offerta della compagnia a Olbia si concretizza in 565mila biglietti in vendita (+163% vs estate 2019), pari a 3.200 voli circa (+107% vs estate 2019). “L’Airbus A319 Volotea basato a Olbia rappresenta solo l’inizio di una proficua collaborazione – ha concluso l’a.d. della Geasar Silvio Pippobello - e apre la strada a nuove opportunità di collegamento e all’esplorazione di interessanti destinazioni”.