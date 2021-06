FlixBus, nuovi finanziamenti per spingere l'espansione globale del brand

Nuovi finanziamenti per FlixMobility, il giovane operatore della mobilità che include FlixBus e FlixTrain. Oltre 650 milioni di dollari per l'espansione globale che portano la valutazione dell'azienda a 3 miliardi di dollari.

Il partner per questa manovra economica è l'americana Canyon Partners, in cantiere l'allargamento del proprio network negli Stati Uniti, in Portogallo e in Uk, insieme al consolidamento in Francia, Turchia e nell'Est Europa. A questo si aggiunge l'intenzione di estendere le attività su rotaia in Germania, Svezia e non solo.



"Il nuovo finanziamento rappresenta un segnale forte per il futuro", ha affermato Jochen Engert, fondatore e amministratore delegato di FlixMobility. G. G.