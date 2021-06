Volotea incrementa i posti volo del 30% rispetto al 2019

Volotea ha presentato il Piano 2021, che conferma la volontà della compagnia di continuare a crescere. La situazione va migliorando e durante lo scorso anno, nel terzo trimestre, il livello di operatività rispetto al 2019 è stato dell’83%.

In vista della Summer 2021 Volotea consolida la sua programmazione estiva, impattata nei mesi precedenti dalle restrizioni per limitare il contagio da Covid. Dopo aver completato l’ammodernamento della sua flotta a gennaio, diventando una compagnia 100% Airbus, Volotea ne sta aumentando il volume e opererà nel suo network con un totale di 40 aeromobili rispetto ai 36 del 2019.

Grazie all’aggiunta di 20 aeromobili A320, all’introduzione di nuove rotte, all’apertura di due nuove basi a Lione e Olbia e di un nuovo Paese, l’Algeria, la compagnia sta potenziando la sua offerta commerciale per il 2021, offrendo il 30% di posti in vendita in più nel suo intero network.

"Il 2020 è stato senza dubbio l’anno più difficile per l’intera storia dell’aviazione commerciale. Il 2021 rappresenta una sfida fondamentale, che noi stiamo affrontando con ottimismo rinnovato, grazie anche a una campagna vaccinale che continua a procedere a ottimi ritmi in tutta Europa. L’eliminazione delle restrizioni sui viaggi sarà un elemento chiave, permettendo ai cittadini europei di viaggiare tra i nostri Paesi. La posizione di forza di cui oggi godiamo è soprattutto merito della grande fedeltà dei nostri passeggeri: questa posizione adesso, nei nostri mercati locali, ci consente di affrontare il ritorno ai viaggi da protagonisti, garantendo tante nuove opzioni in vista delle vacanze, sempre al giusto prezzo” spiega Carlos Muñoz, ceo e fondatore di Volotea.